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WanHaber - ÖZEL

Van Spor Futbol Kulübü isim sponsorunu buldu. Van Spor FK, daha önce kulüpte 2. başkan olarak görev yapan Veysel Ürüm'ün sahibi olduğu "Vefa Group" ile isim sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardı.

Daha önce Bitexen ile olan isim sözleşmesini fesh eden Van Spor Futbol Kulübü, bugün Veysel Ürüm'ün sahibi olduğu "Vefa Group" ile anlaşmaya vardı.

Vefa Group Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Ürüm ile Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Feyat Kıyak isim sponsorluğu sözleşmesini imzalarken, her iki taraf için de hayırlı olsun temennisinde bulunuldu.

2023-24 sezonunda kırmızı siyahlı ekip, Vefa Group Van Spor Futbol Kulübü olarak anılacak.

Haber : Mehmet Salih Giyci