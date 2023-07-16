WanHaber / Ramazan Çetin

Vanspor Futbol Kulübü iç transferlerini tamamlarken, dış transferde de hız kesmiyor. İç transferde Hasan Bilal, Muhammed Ali Doğan, Furkan Saki, Onurcan Güler, Oğuzhan Eskiköy, Erkul Küçük, Yusuf Şengüler ve Şerif Doğan ile yola devam eden Vanspor FK, dış transferde ise Medeni Bingöl, Bekir Can Kara, Ahmet Ülük, Abdulcebrail Akbulut, Burak Kavlak, Bekir Demircan ile anlaştı. Dış transfer çalışmalarına devam eden Vanspor, Van ve Erzurum olmak üzere iki ayrı kamp yapacak.

Vanspor FK'nın Van kampı 17 Temmuz Pazartesi günü Şahabettin Özarslaner Tesislerinde başlayacak. Başarılı Teknik Direktör Mustafa Sarıgül öncülüğünde başlayacak olan kamp, yaklaşık 2 hafta sürecek.