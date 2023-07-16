WanHaber / Arif Karakaş

Gece saatlerinde akaryakıt ve doğalgaz ÖTV'sine gelen zamlar, vatandaşların tepkisine neden oldu. Zam sonrası paylaşımda bulunan vatandaşlar, Twitter'da Türkiye gündemini oluşturdu.

AKARYAKITA DEV ZAM!

Gaz, yağ ve akaryakıt ürünlerinde özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarını artıran Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Geçtiğimiz günlerde akaryakıtta Katma Değer Vergisi (KDV) oranı yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmişti. KDV'nin yükselmesinin ardından benzin ve motorine art arda zamlar yapıldı.

Şimdi ise Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarına artış yapıldı. Gaz, yağ ve akaryakıt ürünlerinde ÖTV tutarlarını artıran Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar sonrasında İstanbul’da benzin fiyatı 34 lira 5 kuruş ve motorin fiyatı 32 lira 32 kuruş oldu.

DOĞALGAZA ZAM!

Doğal gaz üzerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarında artışa gidildi. Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ÖTV tutarı standart metreküp başına doğal gazda 0,0747 lira, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğal gazda ise metreküp başına 2,7944 lira oldu.

Doğal gazda bir önceki ÖTV oranı standart metreküp başına 0,0230 lira, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğal gazda 0,8599 lira olarak belirlenmişti.

TÜRKİYE GÜNDEMİNDE ZAM VAR!

Akaryakıt ve doğalgaza gelen zam, Twitter'da türkiye gündemine oturdu.