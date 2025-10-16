Van Spor’u kurumsallaştıracak önemli adımlardan biri olan tesis için çalışmalar devam ediyor. Tuşba ilçesi İskele Mahallesi’nde yer alan tesislerin yapımı devam ederken, çim serimine de geçildi.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK tarafından yapılan açıklamaya göre, zemin çalışmalarının büyük oranda tamamlandığı ve çim serim işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.

“TESİSLERDE ÇİM SERİMİNE BAŞLANDI”

Yapılan açıklamada, “Tesis çalışmalarımız kararlılıkla sürüyor. Zemin çalışmaları büyük oranda tamamlanmış olup, çim serim işlemleri titizlikle devam etmektedir. Aynı zamanda tesisimizin bina inşaatı da hızlı bir şekilde ilerlemektedir.” denildi.

“EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDERİZ”

Emeği geçenlere teşekkür edilen paylaşımda, “Bu vizyonun şekillenmesinde öncü olan, şehrimizin spora ve gençliğe olan desteğini her fırsatta hissettiren Van Valimiz Sayın Dr. Ozan Balcı’ya ve bu önemli sürece yön veren Kulüp Başkanımız Sayın Erol Temel’e teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verildi.