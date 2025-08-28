Trendyol 1. Lig’de heyecan devam ediyor. Zorlu maratonda 3 hafta geride kalırken, 4. hafta heyecanı Cuma günkü maçlarla başlayacak.

Trendyol 1. Lig’de 29 Ağustos Cuma günü 4. hafta açılış maçında temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü sahasında Bandırma Spor’u konuk edecek. Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak maç saat 19.00’da başlayacak.

Cuma günü oynanacak diğer maçta ise SMS Grup Sarıyerspor, Erzurumspor FK’yi konuk edecek. Bu maçın başlama saati ise 21.30.

VANSPOR TARAFTARLARININ ÖZLEMİ DEVAM EDECEK

Ligin 4. haftasında da İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, sahasında taraftarlarıyla buluşamayacak. Geçen sezondan kalan 3 maçlık seyircisiz oynama cezası nedeniyle İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü – Bandırma Spor maçına ev sahibi takımın taraftarları alınmayacak. Kırmızı – siyahlı taraftarların, takımlarıyla iç sahada buluşma özlemi bir süre daha devam edecek.

HAFTANIN MAÇLARI

Trendyol 1. Lig 4. Hafta maç programı şu şekilde; 29.08.2025 19:00 İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü - Bandırma Spor 29.08.2025 21:30 Sms Grup Sarıyerspor - Erzurumspor FK 30.08.2025 19:00 Eminevim Ümraniyespor - Esenler Erokspor 30.08.2025 19:00 Sakaryaspor A.Ş. - Boluspor 30.08.2025 21:30 Manisa Futbol Kulübü - Alagöz Holding Iğdır FK 30.08.2025 21:30 Atakaş Hatayspor - İstanbulspor A.Ş. 31.08.2025 16:30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Arca Çorum FK 31.08.2025 19:00 Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. - Özbelsan Sivasspor 31.08.2025 21:30 Adana Demirspor A.Ş. - Amed Sportif Faaliyetler 31.08.2025 21:30 Serik Spor Futbol A.Ş. - Sipay Bodrum FK