Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, bugün sahasında Özbelsan Sivasspor’u konuk edecek. Geçtiğimiz sezondan kalan ceza nedeniyle maça Van Spor taraftarları alınmayacak.

Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı taraftarlar canlı olarak takip edebilecek. Mücadele TRT Spor, beIN Sports 2 ve Tabii kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Maçı tribünlerden takip edemeyecek olan Van Spor taraftarları saat 16.00 itibari ile takımlarını ekran başından izleyebilecek.

Kırmızı – siyahlı ekip sahaya 3 puan için çıkacak. Teknik heyet ve futbolcular zorlu maçı kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor.

Bu maç öncesi temsilcimiz 8 puanda bulunuyor. Ligde 5 maça çıkan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü 2 maçtan galibiyetle ayrılırken, 2 maçta ise sahadan beraberlikle ayrılan taraf oldu. Temsilcimizin bu maç öncesi tek yenilgisi bulunuyor.

Konuk ekip Özbelsan Sivasspor ise çıktığı 5 lig maçından 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile ayrıldı. Misafir takımın bu maç öncesi 4 puanı bulunuyor.