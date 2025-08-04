2025 – 2026 futbol sezonunda Trendyol 1. Lig’de mücadele edecek olan Van Spor FK, transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Yaptığı son yabancı transferlerle gündeme gelen Van Spor FK, lige iyi bir başlangıç yapmak ve devamını da getirmek istiyor.

Yeni transferlerden umutlu olan Van Spor FK taraftarları da takımlarından önemli başarılar elde etmesini arzuluyor.

Van Spor FK yönetimi de, başarıya giden yolda birlikteliğin önemine vurgu yaparak, takıma destek olunmasını bekliyor.

05 Ağustos Salı günü Bolu’da toplanarak çalışmalarını burada sürdürecek olan Van Spor FK, sezonun ilk maçında deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak.