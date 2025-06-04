Artı Değer Van Spor FK, Nesine 2. Lig Play-Off Finali’nde Batman Petrol Spor AŞ’yi mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. 25 yıl aradan sonra Trendyol 1. Lig’e yükselen Van Spor, bu tarihi zaferi bugün saat 15.00’te düzenlenecek şehir turuyla taraftarlarıyla kutlamaya hazırlanıyor. Van sokaklarını şampiyonluk coşkusuyla süsleyecek olan takım ardından saat 17.30’da Atatürk Şehir Stadyumu’na girişi yapacak.

Şampiyon takım, bugün saat 15.00’te üstü açık otobüsle İskele Caddesi’nden başlayarak şehir turuna çıkacak. Beşyol Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ve Maraş Caddesi güzergahlarında Vanlılarla buluşacak olan takım, zafer turunu saat 17.30’da Van Atatürk Şehir Stadyumu’na giriş yaparak tamamlayacak. Ardından da akşam saat 18.00’de ise stadyumda düzenlenecek büyük şampiyonluk kutlamasında Vanlı taraftarlarla bir araya gelecek.

Kulüp, şampiyonluk turunda araç konvoyu olmayacağını açıklayarak, bu kararın bayram öncesi esnafların işleyişini etkilememek için alındığını duyurdu.

Van Spor FK, şampiyonluk kutlamaları için yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Zaferimizin coşkusunu hep birlikte yaşamak için yarın büyük bir şampiyonluk kutlaması gerçekleştiriyoruz! Saat 15.00’te üzeri açık otobüs ile şehir turumuz başlıyor. İskele Caddesi’nden hareketle Beşyol Meydanı, ardından Cumhuriyet Caddesi ve Maraş Caddesi güzergâhını takip ederek coşkuyu Van’ın kalbine taşıyacağız. Şehir turumuzun sonunda takımımız, saat 17:30’da Van Atatürk Şehir Stadyumu’na giriş yapacaktır. Saat 18:00’de başlayacak kutlamalarımıza tüm halkımız davetlidir.”