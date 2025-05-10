Nesine 2. Lig Kırmızı Grup play-off 1. Turunda rakibi Menemen futbol Kulübü’nü 3 – 1 mağlup ederek 2. Tura adını yazdıran Artı Değer Van Spor FK, 2. Tur hazırlıklarını sürdürüyor.
PFDK SEVKİ
İlk maçta Menemen’de yaşanan saha içi olaylardan dolayı ev sahibi ekip ve Artı Değer Van Spor FK, PFDK’ya sevk edildi.
Ev sahibi Menemen FK’nin PFDK’ya sevkine ilişkin; “Menemen Futbol Kulübü’nün 08.05.2025 tarihinde oynanan Menemen Futbol Kulübü-Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü Nesine 2. Lig Play Off müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/8 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” denildi.
Van Spor’un sevkine ilişkin kararda ise; “Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü’nün 08.05.2025 tarihinde oynanan Menemen Futbol Kulübü-Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü Nesine 2. Lig Play Off müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.