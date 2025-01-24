Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 19. hafta maçları 25 / 26 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak. Zorlu maçlara sahne olacak haftada hem zirveyi hem alt sıraları yakından ilgilendiren maçlar ilgiyle takip edilecek.

Artı Değer Van Spor FK de kendi sahasında Ülkea Nazillispor’u konuk edecek. Sahaya 3 puan için çıkacak olan kırmızı – siyahlılar, zirve yarışından kopmak istemiyor.

MAÇIN HAKEMLERİ

Artı Değer Van Spor FK – Ülkea Nazillispor maçında hakem Onur Bingöl düdük çalacak. Recep Güneş ve Mehmet Özgür İşbilen’in yardımcı hakemlik yapacakları maçta Giray Şaylan da dördüncü hakem olarak görev yapacak.