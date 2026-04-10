Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, Pazar günü sahasında Manisa Futbol Kulübü ile karşılaşacak.

Ligin 34. Hafta karşılaşmasında deplasmanda Serik Spor Futbol A.Ş.’yi 6 – 1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek kötü gidişata dur diyen ve moral bulan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, Pazar günkü maçtan da sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.

Van Spor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, tüm taraftarları maça davet etti.

MAÇ BİLETLERİ SATIŞTA

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ile Manisa Futbol Kulübü arasında 12 Nisan Pazar günü Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak maçın bilet fiyatları belli oldu ve satışa çıktı.

Kale arkası bilet fiyatı 25 TL, batı tribünü bilet fiyatı 75 TL, kapalı doğu tribünü bilet fiyatı 75 TL ve misafir tribünü bilet fiyatı ise 25 TL’den satışa sunuldu.

Biletler, Biletinial uygulaması üzerinden satın alınabiliyor.