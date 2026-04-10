Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2026 yılı ilk çeyreğine ait gelir vergisi faal mükellef sayılarının dağılımını gösteren istatistik raporunu açıkladı. Yayımlanan raporda, Türkiye genelinde gelir vergisi faal mükellef sayılarında önceki yıla kıyasla 2026’nın ilk çeyreğinde düşüş yaşanırken, Van’da kısmi de olsa bir artış görüldü.

Açıklanan raporda yer alan bilgilere göre, 2025 yılsonu itibarıyla Türkiye genelinde 3 milyon 6 bin 533 gelir vergisi faal mükellefi bulunurken, bu sayı 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 1,01 oranında düşüş göstererek 2 milyon 976 bin 21’e geriledi. Ocak 2026’da 3 milyon 3 bin 790 olan faal mükellef sayısı, Şubat ayında 2 milyon 981 bin 268’e, Mart ayında ise 2 milyon 976 bin 21’e düştü.

Van’da ise 2025 yılsonu verilerine göre faal mükellef sayısı 24 bin 83 iken, bu sayı 2026’nın Mart ayında 24 bin 426’ya yükselerek yaklaşık yüzde 1,42 oranında artış gösterdi.

Öte yandan 2026 yılı içindeki aylık verilere bakıldığında Van’da dalgalı ama genel olarak düşüş eğilimi göze çarpıyor. Ocak 2026’da 24 bin 499 olan gelir vergisi faal mükellef sayısı, Şubat ayında 24 bin 454’e, Mart ayında ise 24 bin 426’ya geriledi. Bu verilere göre Ocak–Şubat ve Şubat–Mart dönemlerinde kademeli bir düşüş yaşandığı görüldü.