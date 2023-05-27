Wanhaber – Özel

Sezonu geride bırakan Van Spor FK, önümüzdeki yıl yeniden 2. Lig’de mücadele edecek. Geçtiğimiz yıl kongre süreçleri ile sıkıntılı günler geçiren, zaman kaybından dolayı da sezona istediği gibi hazırlanamayan, arzuladığı transferleri gerçekleştiremeyen Van Spor FK, bu yıl kongresini Haziran ayında yapma kararı aldı.

KONGRE 12 HAZİRAN’DA

Van Spor Futbol Kulübü üyelerine gönderilen mesajla kongreye katılım daveti yapıldı.

Van Spor Futbol Kulübü Derneğinin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 12 Haziran Pazartesi günü saat 18.00’de bir otelde yapılacağı öğrenildi.

Mehmet Salih Giyci