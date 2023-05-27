Wanhaber – Özel

Sezona sıkıntılarla başlamasına rağmen ilerleyen haftalarda toparlayan ve bir süre sonra da şampiyonluğu zorlayan Van Spor FK, sezon sonunda ligi 5. olarak tamamlayarak play-offlara kaldı.

Play-off 1. Tur maçında deplasmanda 1461 Trabzon FK ile karşılaşan Van Spor FK, iyi mücadele ettiği karşılaşmada penaltı atışları sonrası mağlup oldu.

Beklemediği bir yenilgi alan Van Spor FK, play-off’lara erken veda etmiş oldu ve 1. Lig hayallerini bir sonraki seneye erteledi.

BAŞKAN’DAN MESAJ VAR

Van Spor’un play-off’a veda etmesinin ardından Kulüp Başkanı Feyat Kıyak, koca bir sezonu özetleyen bir açıklama yaptı ve bugüne kadar takıma destek olan herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Zor zamanlarda göreve geldiklerini ve zaman zaman çok zorlu ve sıkıntılı süreçler geçirdiklerini anlatan Kıyak, buna rağmen önemli bir başarı elde ettiklerini kaydetti.

Çok istemelerine rağmen 1. Lig’e çıkamadıklarını belirten Kıyak, yeni sezonda yeniden 2. Lig’de mücadele edeceklerini hatırlatarak; “Bu, bizim için yeni bir fırsat, yeni bir başlangıç olacak” vurgusu yaptı.

Geleceğe dair umut dolu olduğu mesajı veren Başkan Kıyak, Van Spor’un iyi yerlere geleceğine yürekten inandığını söyledi.

Ramazan Çetin