Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, ligin ilk haftasında 10 Ağustos Pazar günü deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak.

Maçın Bolu’da oynanma ihtimaline karşı üçüncü dönem kamp yerini ilk olarak Bolu olarak belirleyen ve 5 Ağustos’ta burada toplanmayı planlayan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, federasyonun maçın oynanacağı yeri İstanbul olarak açıklamasının ardından kamp yerinde değişikliğe gitti. Temsilcimiz, dün Ankara’da toplanarak Boluspor maçı hazırlıklarına burada başladı.

Kamp bilgilendirmesinde bulunan Van Spor FK; “Takımımız, 2025-2026 sezonunun ilk haftasında oynayacağı Boluspor karşılaşmasının hazırlıklarına Ankara’da başladı. Karşılaşmanın İstanbul’a alınmasının ardından Bolu’da sürmesi planlanan kamp programımızda değişikliğe gidilmiş, takımımız sezonun ilk lig maçı hazırlıklarına bugün Ankara’da gerçekleştirdiği antrenmanla start vermiştir. Teknik heyetimizin planlaması doğrultusunda çalışmalarımız maç gününe kadar devam edecek” açıklamasında bulundu.

Boluspor – İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü arasındaki ligin ilk maçı 10 Ağustos Pazar günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak.