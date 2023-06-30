WanHaber / Mehmet Salih Giyci

Vanspor Futbol Kulübü'nde transfer çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Vanspor forması ile bin 113 dakika boyunca kalesini gole kapatarak Şenol Güneş'in rekorunu kıran Haydar Yılmaz ile yollar ayrıldı.

Yönetime ve Vanlılara teşekkür etmedi

Vanspor Futbol Kulübü'nün yollarını ayırdığı Kaleci Haydar, yönetime ve taraftarlara teşekkür etmezken, sadece hocalarına ve takım arkadaşlarına teşekkür etti. Vanlılara bir teşekkürü çok gören Haydar Yılmaz sosyal medya hesaplarından "Vanspor'dan ayrılmış bulunmaktayım. Hocalarıma ve çok değerli takım arkadaşlarıma vermiş oldukları mücadele için teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

Vanspor olmasaydı rekor olmazdı!

Haydarın takımdan ayrılmasının ardından WanHaber'e konuşan taraftarlar, Haydar Yılmaz'ın kariyeri boyunca bir rekora imza atamadığını ve Vanspor ile Türkiye rekorunu kırdığını hatırlattı. Taraftarlar, "Vanspor'un sağlam defansından dolayı Haydar rekor kırmayı başardı. Bu rekorda takım arkadaşlarının emeği büyük. Kırdığı rekoru önce takım arkadaşlarına sonra da Vanspor'a borçlu. Ben yaptım, ben ettim rekor benim sayemde geldi diye sakın düşünmesin. Haydar Yılmaz, en aktif ve en iyi olduğu dönemlerde bile rekora yaklaşamamış bir isim. Egoculuğa gerek yok. Parayı rekordan daha büyük gördü ve yollar ayrıldı" ifadelerini kullandı.