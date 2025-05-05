Nesine 2. Lig’de Play-Off 1. Tur müsabaka takvimi ve eşleşmeler netleşti. Zorlu ve çekişmeli bir sezonun ardından hem Beyaz Grup’ta hem Kırmızı Grup’ta adını Play-Off’a yazdıran takımlar belli oldu.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta Play-Off 1. Turunda GMG Kastamonuspor ile Beykoz Anadolu Spor A.Ş. ve Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK SK ile de Altınordu takımları karşı karşıya gelecek. Bu maçlar 8 Mayıs günü saat 16.00’da başlayacak.

TEMSİLCİMİZİN MAÇI GECE OYNANACAK

Kırmızı Grup’ta ise ligi 3. sırada tamamlayan Motolux 68 Aksarayspor ile 6. sırada tamamlayan Karacabey Belediye Spor A.Ş. ve ligi 4. sırada tamamlayan Menemen Futbol Kulübü ile 5. sırada tamamlayan Artı Değer Van Spor FK karşı karşıya gelecek.

Motolux 68 Aksarayspor - Karacabey Belediye Spor A.Ş. maçı 8 Mayıs Perşembe günü saat 16.00’da başlayacak.

Menemen FK – Artı Değer Van Spor FK maçı ise aynı gün oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak. Menemen İlçe Stadı’nda oynanacak gece maçına taraftarların büyük ilgi göstermesi bekleniyor.