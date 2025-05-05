Artı Değer Van Spor FK, 8 Mayıs Perşembe günü Play-Off 1. Turunda Menemen FK ile karşılaşacak. Bu maç öncesi kırmızı – siyahlılara destek mesajları yağıyor.

Ligi 5. sırada tamamlayıp play-off mücadelesinde Menemen Futbol Kulübü ile eşleşen temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK’ye destek mesajları bir akıma dönüştü. Ünlü sanatçılardan iş adamlarına kadar birçok kişi Van Spor’a destek için mesajlar paylaşıyor.

Daha önce Vanlı sanatçılar ve iş insanlarından gelen destek paylaşımlarına AK Parti önceki dönem Van İl Başkanı Emre Güray da katıldı.

“VANSPOR’U BİR ÜST LİGE BU SENE TAŞIYACAĞIZ”

Şampiyonluk yolunda Teknik Direktör Murat Yıldırım ve futbolcularına başarılar dileyen Güray, “Sevgili Murat Hoca ve kıymetli futbolcu arkadaşlar; Bugüne kadar üstün başarılar, üstün gayretler göstererek Vanspor’u play-off’a taşıdınız. Play-off’ta şampiyon olacağımız konusunda yürekten size inanıyor ve güveniyoruz. Murat Hoca ve futbolcu arkadaşlara başarılar diliyorum. İnşallah Vanspor’u bir üst lige bu sene taşıyacağız.” dedi.