Takımın başında olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Van Spor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, hedeflerinin galibiyetle yollarına devam etmek olduğunu vurguladı.

“TARİHİ VE FUTBOL KÜLTÜRÜ OLAN BİR ŞEHİR”

Van Atatürk Şehir Stadyumunda antrenman sonrası Van ORG’ye konuşan Kutlu, Van’da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Kutlu, “Ben ve ekibim burada görev almaktan çok mutluyuz. Tarihi ve kültürel bir şehir Van. Aynı zamanda futbol kültürü de olan bir şehir. Uzun yıllar Süper Lig’de ve bu ligde mücadele etmiş, şampiyonluklara alışık bir şehir. Ancak bu ligde uzun süredir yer almıyordu. Bu yolda bize görev verdikleri için yönetim kurulumuza teşekkür ederim.” dedi.

“TARAFTARSIZ OYNAYACAĞIZ AMA RUHUMUZ SAHADA OLACAK”

Geçtiğimiz hafta lige galibiyetle başlamalarının moral olduğunu belirten Kutlu, iç sahada oynamanın avantajını yaşamak istediklerini ancak ceza nedeniyle taraftarsız sahaya çıkacaklarını hatırlattı.

Kutlu, “Lige geçtiğimiz hafta başladık ve galibiyetle sonuçlandırdık. Kendi sahamızda, taraftarımızın önünde oynamak isterdik ama yine de taraftarsız oynayacağımız maçta sanki taraftarımız varmış gibi o ruhla oynayacağız. Bu şehirde görev almaktan büyük keyif alıyoruz. İnşallah Esenler Erokspor maçında da aynı inançla oynayıp galip gelmek istiyoruz.” sözlerine yer verdi.

“KAZANAN VE PES ETMEYEN BİR TAKIM YARATMAK İSTİYORUZ”

Takımın oyun sistemine dair de açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, “En önemli şey; kazanmayı isteyen, hiç pes etmeyen, maçın 90 dakikasında o kazanma duygusunu sahaya yansıtan ve tribüne de bu duyguyu veren bir takım olmayı istiyoruz. Geçtiğimiz hafta oyun olarak istediklerimizi tamamen yansıttığımızı söyleyemem ama haftalar geçtikçe istediğimiz oyunu oynayacağımızı söyleyebilirim. Oyuncular her maç ve antrenmanda üzerine koyarak geliyor. Önemli olan bu alışma sürecini kazasız atlatmak. İnşallah Erokspor maçını da güzel bir şekilde galibiyetle geçip önümüzdeki haftalara daha güvenle bakmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Temsilcimiz İmaj Yapı Van Spor FK, Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında yarın saat 19.00’da Atatürk Şehir Stadyumu’nda Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek.

Geçen sezondan kalan ceza nedeniyle Van Spor maça taraftarlarından yoksun çıkacak.