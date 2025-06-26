Transfer çalışmalarını sürdüren Van Spor FK, geçtiğimiz sezon Boluspor forması giyen tecrübeli file bekçisi Çağlar Akbaba ile anlaştı.

2025-26 SEZONUNDA KALEYİ KORUYACAK

Van Spor FK sosyal medya hesabı üzerinden "Hoşgeldin Çağlar Akbaba" transferi duyurdu.

Yapılan açıklamada; "Geçtiğimiz sezon Boluspor formasıyla başarılı bir performans sergileyen kaleci Çağlar Akbaba ile 2025-2026 sezonu için anlaşmaya vardık." denildi.

"NİCE BAŞARILARA"

Paylaşımın devamında, "İmza töreninde Kulüp Başkanımız Erol Temel, Yönetim Kurulu Üyemiz Harun Adıyaman, Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu ve Özkan Temel hazır bulundu. Yeni sezonda armamız altında mücadele edecek olan Çağlar Akbaba’ya hoş geldin diyor, formamızla nice başarılara imza atmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.