Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, ligin 26. hafta karşılaşmasında Ankara Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Şampiyonluk yolunda büyük darbe alan Van Spor, evindeki fırsatı tepti.

Van Atatürk Şehir Stadı'nda oynan karşılaşma saat 13.00'te başladı.

Seyirci yasağının olduğu maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda daha etkili oynayan takımlar birer gol kaydetti.

54. dakikada Van Spor, Erdem Seçgin'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Ankara Demirspor, 62. Dakikada eski Van Sporlu Güney Tutcuoğlu'nun golüyle eşitliği sağladı: 1-1

Maçta başka gol olmadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Alınan bir puanın ardından Van Spor 45 puanla 5. sırada yer aldı.