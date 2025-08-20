Ligin ilk iki haftasında aldığı galibiyetlerle dikkat çeken kırmızı-siyahlı ekip, Doğu derbisine hazırlanıyor.

Lig’de yeni bir takım olmasına rağmen deplasmandaki ilk maçını 3-2’lik galibiyetle tamamlayan temsilcimiz, ikinci hafta karşılaşmasında da sahasında zorlu rakibi Esenler Erokspor’u 1-0 yenmeyi başarmıştı. İki haftada aldığı 6 puanla zirveyi paylaşan iki takımdan biri olan Van Spor FK’de hedef Iğdır deplasmanından da iyi bir neticeyle ayrılmak.

İLK 2 HAFTADA 6 PUAN

İki hafta üst üste aldığı galibiyetlerle 6 puan toplayan Van ekibi, Iğdır deplasmanında yine galibiyet alarak çıkışını sürdürmek istiyor. Kırmızı-siyahlı ekip, 2 haftada aldığı 6 puanla zirvenin ortağı oldu.

Moral depolayan İmaj Altyapı Van Spor FK, Doğu derbisi için de çalışmalarının startını verdi. Gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarına başlayan Van ekibi, hafta sonu karşılaşmasında 3 puanı alarak galibiyeti taraftarlarına armağan etmek istiyor.

KARŞILAŞMA CUMARTESİ GÜNÜ OYNANACAK

İmaj Altyapı Van Spor FK, deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK’ye konuk olacak. 23 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30’da başlayacak olan karşılaşma, Iğdır Şehir Stadı’nda oynanacak.