Geçtiğimiz hafta hava muhalefeti nedeniyle ara verilen 2. Lig’de 25. hafta maçları bugün oynanan maçlarla başladı. Grupta heyecan yarın ki maçlarla devam edecek.

VANSPOR’UN MAÇI ERTELENMİŞTİ

Geçtiğimiz hava muhalefeti nedeniyle 2. Lig’deki tüm maçlar ertelenmişti. Artı Değer Van Spor FK - Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK maçı da yine 2 Nisan 2025 tarihine ertelenmişti.

Ertelemenin ardından ligin 25.haftasında Merkür Jet Erbaaspor ile karşılaşacak olan temsilcimiz, bu maçı kazanarak, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarını telafi etmek istiyor.

VANSPOR 5. SIRADA YER ALIYOR

2. devrenin ilk 3 karşılaşmasında galibiyetle ayrılan temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, lig sıralamasında 3. sıraya kadar yükselmişti. Ardından 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan kırmızı -siyahlı ekip puan kayıplarının önüne geçemedi. Van ekibi puan kayıpları ve rakiplerinin de puan kazanmasıyla 5. sıraya kadar geriledi.

Üst sıralarda kalabilme mücadelesi veren temsilcimiz yarın oynayacağı Merkür Jet Erbaaspor maçına galibiyet parolasıyla çıkıp hedefine doğru ilerlemek istiyor.

Kendi sahasında antrenman çalışmalarını tamamlayan Van ekibi, dün itibariyle Merkür Jet Erbaaspor maçı için Tokat’a gitti.

Deplasmanda rakibini yenerek puan kayıplarına son vermek isteyen kırmızı- siyahlı ekip, galibiyeti taraftarlarına armağan etmek ve kente moral alarak dönmek amacında.

KARŞILAŞMA YARIN OYNANACAK

Yarın (Pazar) saat 14.00’te başlayacak olan karşılaşma Erbaa Yeni İlçe Stadyumunda oynanacak. Van ekibi ilk devre karşılamasında sahasında oynadığı Merkür Jet Erbaaspor karşılaşmasında sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrılmıştı.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK ligde şuana kadar 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 41 puan ile 5. sırada yer alırken, rakip Merkür Jet Erbaaspor ise 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile 32 puan topladı ve 10. sırada bulunuyor.