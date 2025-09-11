Van’da Ferit Melen Havayolunun tadilat nedeniyle uçuşlara kapatılması birçok kesim gibi Van Spor Futbol Kulübü’nü de etkiledi. 13 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Arca Çorum FK ile deplasmanda karşılaşacak olan temsilcimiz, Çorum’a gitmek için bugün önce karayolu ile Ağrı’ya, oradan havayolu ile Ankara aktarmalı olarak Çorum’a gidecek.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Van’da hazırlıklarının tamamlayarak Çorum’a doğru yol alacak olan temsilcimiz, zor deplasmandan galibiyetle dönmek istiyor.

12 puanla namağlup şekilde lider durumda olan Arca Çorum FK’da aynı şekilde temsilcimizi eli boş göndermeyi amaçlıyor.

Zor geçmesi beklenen maç 13 Eylül Cumartesi günü Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak.