Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 24. hafta erteleme maçları 2 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK sahasında Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK’yi konuk edecek.

Bu maçta görev alacak hakemler açıklandı.

Artı Değer Van Spor FK - Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK maçında Abdullah Volkan Aydın düdük çalacak.

Yusuf Şimşek ve Muhammet Mahmut Delimazı'nın yardımcı hakemlik yapacağı müsabakada Serkan Gürbüz de dördüncü hakem olarak görev alacak.

Maç 2 Nisan Çarşamba günü Van Atatürk Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 14.00'te başlayacak.