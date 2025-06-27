27 Haziran 1931 yılında siyah-beyaz rengi ve “VS” logosuyla Vanspor Gençlik Kulübü adını alarak kurulan Vanspor FK’nin 94. yılı geride kaldı.

Bu süre içerisinde önemli başarılara imza atan, tarihinde Süper Lig serüveni de olan Vanspor FK, yeni futbol sezonunda da Trendyol 1. Lig’e yükselme başarısı gösterdi. 94. Yılını kutlayan temsilcimiz, bu sezon Trendyol 1. Lig’de mücadele edecek.

Daha öncesi Vanspor’da yöneticilik yapan Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Van Temsilcisi İkram Kali, yaptığı paylaşım ile Vanspor’un 94. yıl dönümünü kutladı.

Kali, yaptığı paylaşımda; “Van sevdalısı bir grup sporsever idareci, kentin ileri gelenleri ve Vanlılar el ele vererek siyah beyaz renklerle, "VS" logosuyla Vanspor’u resmen kurma kararı aldı. Türkiye'nin en köklü spor kulüplerinden Vanspor'un kuruluşunun tescillendiği tarihi resmi belgede şu bilgiler yer almaktadır:

Kulübün adı: Vanspor Gençlik Kulübü Kuruluş Tarihi: 27 Haziran 1931 Arması: VS Renkleri: Siyah-Beyaz Kulüp adresi: Orta Mahalle Abdulbari’nin yeri.( Valiliğin bulunduğu bölge) Müsabakaları oynadığı yer: Eski futbol sahası (Endüstri Meslek Lisesi karşısı)

Vanspor’umuzun kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen, başarısında payı olan ancak aramızdan ayrılan başkan, yönetici, futbolcu ve taraftarlarımızı rahmet ve saygıyla; hayatta olanları şükranla anıyoruz” dedi.

“YAŞASIN VANSPOR”

Kali, paylaşımında; “Vanspor’unuzun 94. Kuruluşunu Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Van Temsilcisi, Vanspor'u tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkarma başarısı gösteren ‘94 ruhunu’ yaratan yönetimde görev alan basın sözcüsü ve genel sekreter olarak kutlar, başarılarının devamını dilerim. Yaşasın Vanspor...” ifadelerine yer verdi.