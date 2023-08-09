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Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

VASKİ, 14 Ağustos ile 20 Ağustos tarihleri arasında Van’ın bir çok noktasında su kesintisine gidileceğini duyurdu. Vatandaşlar kavurucu sıcakların yaşandığı bu günlerde 6 günlük su kesintisinin büyük mağduriyetler oluşturacağını belirterek itiraz ederken, bir itiraz da Van Otelciler ve Turizmciler Derneği’nden geldi.

VANOTED tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada; “Değerli VASKİ Genel Müdürlüğü, dün yapmış olduğunuz 6 günlük su kesintisi haberi ile Van otelcileri olarak durumun ciddiyetini belirtmek istiyoruz. Sezonun en yoğun tarihlerinde böyle bir su kesintisi Van turizmine ciddi anlamda zarar verecektir.

Kararın tekrardan gözden geçirilmesi gerekir. Bu karar tamamen mağduriyet yaratacaktır. Turizme zarar veren farklı sorunlarla mücadele ederken ilave su sorununda baş göstereceği haberleri şehre zarar verecektir” denildi.

