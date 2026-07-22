ABD'nin ateşkesi bozup İran'a saldırması ve Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlikler, Brent petrolün 90 dolar sınırını aşmasına neden oldu.

Özellikle akaryakıt fiyatları sürekli değişkenlik gösteriyor.

Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından takip ederken, bir zam haberi daha geldi.

Buna göre akaryakıtta tabela bir kez daha değişecek.

BENZİN FİYATLARI ARTIYOR

Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına 1,23 lira zam gelmesi bekleniyor.

Zam yarından itibaren geçerli olacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.