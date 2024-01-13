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Van'daki sicil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu Filistine Destek Platformu üyeleri, İsrail'in saldırılarını protesto etmek amacıyla Beşyol Meydanı’nda bir araya geldi. Burada "Gazze İçin Acil Ateşkes" temasıyla bir basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasını platform adına okuyan M. Garip Cesur, insanlığın tarih boyunca gördüğü en büyük zulümlerden birine şahitlik ettiklerini belirtti. İsrail’in kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin Gazze’de soykırım suçu işlediğini ifade eden Cesur, “Yaşanan bu işgal ve soykırım, vicdan sahibi yürekleri kanatıyor, başta bölgemiz ve Ortadoğu olmak üzere tüm dünyanın huzuruna kast ediyor. ABD İngiltere Almanya ve Fransa'nın desteğiyle yürütülen bu işgal Ortadoğu’nun haritalarını değiştirme amacını taşıyor. Son bilgilere göre Filistin’de, 10 binden fazlası çocuk, 7 binden fazlası ise kadın olmak üzere toplamda 23 bini aşkın insan hayatını kaybetti. 60 binden fazla kişi yaralanırken, 8 bin kişi ise kayıp durumdadır. İşgalci İsrail’in saldırıları sebebiyle ayrıca, 69 bini tamamen yıkılmış olmak üzere, 359 bin ev zarar gördü. 2 milyon sivil ise saldırlar sonucu Gazze içerisinde zorla göç ettirildi. Mesleklerini icra eden, yaşanan soykırımı haberleriyle dünyaya anlatan 112 gazeteci de, siyonist işgalcilerin saldırıları sonucu hayatını kaybetti” dedi.