Van Ferit Melen Havalimanı'nda geçen yıl yapılması planlanan fakat bu yıla sarkan tadilat işleri Mayıs ayında başlayacak. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Van'da havalimanının PAT sahalarının yenileneceğini ve paralel taksi yolu yapılacağını duyurdu.

VAN VALİSİNİN TALEBİ SÜREYİ UZATTI

'Van Ferit Melen Havalimanı PAT Sahaları Yapım Onarım ve Paralel Taksi Yolu Yapımı' işini alan yüklenici firma DHMİ İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı ile görüşmüş, 1 Mayıs ile 15 Ağustos tarihleri arasında Van Ferit Melen Havalimanı'ndaki tüm işleri yapıp bitireceklerini dile getirmişti.

Van Valisi Ozan Balcı, DHMİ yetkilileriyle görüşmüş, 12-20 Temmuz tarihleri arasında Kültür Bakanlığı tarafından Van'da yapılması planlanan 'Kültür Yolu Festivali' için tarihlerin yeniden düzenlenmesini talep etmişti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Vali Balcı'nın talebi üzerine çalışma tarihlerini güncelledi ve süre uzatımına gitti.

ÇALIŞMALAR 6 AY SÜRECEK

Van'daki çalışma süresinde değişikliğe giden Devlet Hava Meydanları İşletmesi, 1 Mayıs - 1 Ağustos tarihleri arasında akşam saat 16:00 ila sabah saat 07:00 saatleri arasında Van Ferit Melen Havalimanı uçuşlara kapatacak.

Yalnızca saat 07:00 ila 16:00 saatleri arasında hizmet verecek olan havalimanında kısıtlamalardan dolayı uçuş sayısı da azaltılacak.

Uçak ve sefer sayılarının yarı yarıya düşmesinin beklendiği 3 aylık süreçte, bilet fiyatlarının da artış bekleniyor.

1 Ağustos ila 1 Kasım tarihleri arasında da pist tamamen kapatılacak ve uçuş yapılamayacak.

6 Aylık çalışmanın ardından Van Ferit Melen Havalimanı yeni pistine kavuşacak ve uçuşlar yeniden başlatılacak.