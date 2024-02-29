Yaklaşık 3 ay önce ekmeğe zam yapılan Van'da, Ramazan öncesi yeni bir zam daha geldi.

Ramazan ayına sayılı günler kala Van'da ekmeğe zam kararı alındı. 3 ay önce 7 TL'ye çıkarılan 210 gramlık somun ekmeğin fiyatına 1 TL daha zam yapılarak yeni fiyatı 8 TL olarak belirlendi.

ÇÖREK 12 TL OLDU!

Yeni fiyat tarifesine göre 210 gram somun ekmek 8 TL, 200 gram pide ekmek 8 TL, 150 gram çörek 12 TL, 80 gram tandır ekmeği 6 TL'den satılacak.

Zamlı fiyat tarifesi kentteki tüm fırınlara gönderilerek bugün yürürlüğe girdi.