Van'da vatandaşlar sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Van'da saat 07.00'den itibaren bütün sandıklarda sorunsuz bir şekilde oy verme işlemi başladı.

Van’da yerel seçimler için 714 bin 992 kişi oy kullanacak. Toplam 2 bin 459 sandığın kurulduğu kentte oy kullanma işlemi saat 16.00 itibarıyla son bulacak. Sorunsuz şekilde oyunu kullanan Vanlı seçmen, seçimlerin ülke için hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.

Vanda Oy Verme Islemi Basladi 2

Vanda Oy Verme Islemi Basladi 4

Vanda Oy Verme Islemi Basladi 3

Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayları - 31 Mart 2024 Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayları - 31 Mart 2024

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Editör: Zehra Boğatekin Akman