Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan, HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Van Büyükşehir Belediyesi eski Eş Başkanı Bekir Kaya ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Eş Başkanı A. Selçuk Mızraklı'yı cezaevinde ziyaret etti.

Van Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesaplarından ziyarete ilişkin bilgilendirme yaptı.

Van Büyükşehir'in sosyal medyadaki paylaşımında, "Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanımız Abdullah Zeydan, HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Diyarbakır Eski Belediye Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı'yı Edirne F tipi cezaevinde, Van Büyükşehir Belediyesi eski Eşbaşkanımız Bekir Kaya'yı ise İstanbul Marmara L tipi cezaevinde ziyaret etti.

İradelerine güçlü bir şekilde sahip çıkan halkımızı, dayanışma gösteren herkesi, Belediye Eşbaşkan ve Meclis Üyelerini kutlayan Eş başkanlarımız, halkın bu büyük fedakarlıkları karşısında belediyelerin halka layık hizmetler üretmeleri gerektiğini ve tüm seçilmiş arkadaşların büyük bir özveriyle iyi hizmetler üreteceklerine inandıklarını dile getirdiler" ifadelerine yer verildi.