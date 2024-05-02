Van Valiliği ve Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Van merkez ve tüm ilçelerinde ani sel, su baskınları, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulunmuştu.

Öğle saatlerinde aniden bastıran yağmur ve beraberinde kısa süreli yağan dolu, yollarda su birikintilerine neden olurken, vatandaşlara da zorlu anlar yaşattı. Karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşlar oturma bankları ve kaldırım taşlarını kullanarak yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar banka ATM’leri ve iş yerleri girişlerinde yağmurun durmasını bekledi.

Yağmur sonrası Van’ın yıllardır süregelen alt yapı yetersizliği bir kez daha kendini göstermiş oldu.