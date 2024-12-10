Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) tarafından yapılacak olan planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında yarın İpekyolu, Tuşba, Edremit, Erciş, Gürpınar, Başkale ve Özalp ilçelerindeki bazı mahalleler elektrik kesintisinden etkilenecek.

Birçok mahallede 09.00’da yaşanacak olan kesinti 17.00 saatlerine kadar devam edecek. Başkale ilçesindeki mahallelerde ise kesinti 11.00 – 15.00 saatleri arasında olacak.

İşte kesintiden etkilenecek olan o mahalleler;

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Hafiziye Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Taşkonak ve Erdemkent Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Vanyolu, Aşağıkozluca ve Topraklı Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Akpınar, Çakınlı, Çavuştepe, Koyunyatağı ve Yatağan Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

BAŞKALE:

11.00 – 15.00 saatleri arasında; Açıkağıl, Akçalı, Aşağıküme, Aydemir, Azıklı, Barış, Belencik, Beşocak, Çakırdoğan, Dereiçi, Deringeçit, Dikilitaş, Ekecek, Erek, Esenyamaç, Hasanbey, Ilıcak, Işıklı, Keçilioba, Koçdağı, Köprüağzı, Kovalıpınar, Mahmutabat, Oğulveren, Öncüler, Örenkale, Örmetaş, Sallıdere, Savaşköy, Tepebaşı, Tınazlı, Yeni, Yukarıdallı, Yukarıdarıca ve Yukarıdikmen Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Çubuklu, Dağdeviren, Mehmetalan ve Şehittepe Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.