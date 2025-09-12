Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde 2 gün sürecek su kesintisi yaşanacak.

Su kesintisi, 12 Eylül Cuma günü (bugün) saat 23.30’da başlayacak ve 14 Eylül Pazar günü saat 23.30’da sona erecek.

MAĞDURİYET YAŞANMAMASI İÇİN UYARI

Yetkililer, kesinti sebebinin 48 kilometre uzunluğundaki isale hattındaki arızaların ve su kayıplarının giderilmesi olduğunu aktarmıştı.

VASKİ ve DSİ ekipleri, çalışmaların hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını aktarırken, su kesintisinin yaşanacağı süre boyunca 185 Çağrı Merkezinin 24 saat hizmet vereceği ve ayrıca ihtiyaç duyulan bölgelere tankerlerle su takviyesi yapılacağı bildirildi.

Vatandaşların olası mağduriyetlere karşı önlem almaları, su depolamalarını yapmaları ve suyu tasarruflu kullanmaları konusunda uyarılar yapılıyor.