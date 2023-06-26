WanHaber / Ramazan Çetin

Geçen haftanın son işlem gününde, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,8 artışla 1.559 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlangıç yaptı. Altının gram fiyatı önceki kapanışın yüzde 2,1 üzerinde çıktı. Van'da düğün sezonunun başlamasıyla birlikte kuyumcularda yoğunluk oluşurken, çeyrek altın almaya gelen vatandaş gram altına yöneliyor.

Çeyrek altının fiyatı 2 bin 620 lira seviyelerini görürken, gram altının fiyatı da 1.592 lira seviyelerine ulaştı. Cumhuriyet altını ise 10 bin 570 liradan satılıyor.