Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı faaliyet yürüten Kadın Yaşam Merkezi'nde, kadınların sosyal hayata katılımını artırmak ve meslek edindirmelerini sağlamak amacıyla çeşitli kurslar açıldı.

Pastacılık kursuna katılan ve usta öğreticilerden eğitim alan 15 kadın da su böreği, baklava ve pasta dışında bayram için özel olarak sipariş verilen çikolataları hazırlamaya başladı.

Kalıp çikolataları eriterek küçük kalıplara döken kadınlar, usta öğreticilerin nezaretinde yaptıkları eklemelerle farklı şekillerde ve tatlarda ikramlık çikolatalar hazırladı.

Kent merkezinin yanı sıra internet üzerinden gelen siparişleri yetiştirmeye çalışan kadınlar, yaptıkları ürünleri satarak gelir elde ediyor.

"Kadınlarımız çok marifetli"

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, AA muhabirine, kentteki kadınların sosyal hayata katılımını artırmak ve meslek edindirmelerini sağlamak amacıyla 50'ye yakın kurs açtıklarını söyledi.

Kadınların bu sayede hem meslek öğrendiğini hem de aile bütçesine katkı sağladığını belirten Biçek, "Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bayram hazırlıklarımız sürüyor. Kadınlarımız su böreği, baklava ve pasta dışında çikolata siparişlerini de yetiştirmeye çalışıyor. Çok marifetliler. Kurslarımız sayesinde meslek edinen kursiyerlerimiz çok mutlu. Kadınlarımıza destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Siparişler beklentimizin çok üzerinde"

Kurs eğitmeni Mehtap Ergin Oğuz da çikolata siparişlerini yetiştirmeye çalıştıklarını anlattı.

Kadınların, aldıkları eğitimler sayesinde meslek edindiğini kaydeden Oğuz, "Bayramın yaklaşmasıyla çikolata üretimine ağırlık verdik. Yoğun ilgi var. Aynı zamanda su böreği, baklava da yapıyoruz. Çikolatalarımızı kalıp şeklinde alıyoruz. Eritip süsleyerek birbirinden farklı ürünler ortaya çıkarıyoruz. Siparişler beklentimizin çok üzerinde. Meslek edinen kursiyerlerimiz ayakları üzerinde duruyor." ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden Şilan Hacıyusufoğulları ise merkeze geldikten sonra hayatında büyük değişikliklerin olduğunu ifade ederek, "Kursa yaklaşık 2 ay önce başladım. Pastacılık kursunda usta öğreticilerden eğitim aldım. Çok şey öğrendim. Elde ettiğimiz gelirle aile bütçesine katkı sağlıyoruz. Bu imkanı sağlayanlara teşekkür ederim." dedi.AA