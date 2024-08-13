Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Van'ın da aralarında bulunduğu illere ilişkin bankalarda bulunan mevduat verilerini açıkladı. Türkiye'de en çok mevduatta parası olan illerin başında İstanbul ve Ankara geldi. Van'ın da bölge sıralamasında önemli yerlerde bulunduğu verilerde, mevduata yatırılan paraların tutarları ise dudak uçuklatacak türden.

VAN BİR ÇOK İLİ GERİDE BIRAKTI

BDDK'nın açıkladığı mevduat verilerine göre Van, 34 ili geride bıraktı.

Mevduat tutarlarında Ağrı, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Düzce, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Karabük, Karaman, Kars, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Mardin, Muş, Niğde, Osmaniye, Rize, Siirt, Sinop, Şırnak, Tokat, Tunceli'yi geride bırakan Van'da binlerce kişinin parası mevduat (faiz) hesabında bulunuyor.

İŞTE MEVDUAT TUTARLARI

İstanbul

6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin Lira

Ankara

2 trilyon 60 milyar 520 milyon 141 bin Lira

Van

17 milyar 509 milyon 592 bin Lira