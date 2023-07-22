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Wanhaber / Arif Karakaş

Vanlı üreticilerin verim kaybı yaşamaması için elma iç kurdu 2. döl 1. İlaçlama takvimini takip etmeleri istendi.

Konuya ilişkin olarak bilgilendirmelerde bulunan Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, “İl Müdürlüğümüz teknik personellerinin ilimizde mevcut Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonlarımızdan aldıkları veriler ile sahada yaptıkları çalışmalar değerlendirilerek elma iç kurdu 2. döl 1. ilaçlama zamanının geldiğini, bu doğrultuda yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında ve cevizde önemli verim kayıplarına neden olan elma iç kurduna karşı üçüncü kimyasal mücadele zamanının geldiğini hatırlatmak istiyorum” dedi.

İLAÇLAMA TAKVİMİ

Elma iç kurduna karşı 2. döl 1. ilaçlamaya Erciş, Muradiye ve Çatak ilçelerinde 24.07.2023 tarihinden itibaren, Tuşba, İpekyolu, Edremit, Bahçesaray Gevaş ve Gürpınar İlçelerinde ise 27.07.2023 tarihinden itibaren başlanması gerektiği kaydedildi.

“BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ BİLGİ ALINMALI”

Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, kullanılacak bitki koruma ürünleri ile ilgili bilgi almak isteyen üreticileri en yakın İl ve İlçe Müdürlüklerine davet etti.

Müdür Görentaş, son olarak, bol ve bereketli bir sezon olması temennisinde bulundu.