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13-14 Ocak 2024 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen U20 Türkiye Salon Şampiyonasında madalya kazanan sporcular belli oldu.

Atletizm U20 Salon Şampiyonası finallerle tamamlandı. Finallerde üstün bir performans sergileyen Vanlı Ali Tunç, 3 bin metrede 3. kez kendi rekorunu egale ederek Türkiye Şampiyonu oldu.

Ataköy Atletizm Salonu’nda yapılan ve 278 kişinin katılım sağladığı Türkiye U20 Salon Şampiyonasında erkekler 3 bin metrede ter döken Ali Tunç, 8:11.45’lik derecesiyle önemli bir başarıya imza attı.

Vanlı sporcu Ali Tunç, 5 Şubat 2024 tarihinde Sırbistan'da yapılacak olan Atletizm Balkan Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.