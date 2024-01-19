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11 Eylül 2023’de başlayan eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle birlikte Van’da 312 bin 238 öğrenci ile 19 bin 256 öğretmen için yarıyıl tatili başladı. 19 Ocak-05 Şubat 2023 tarihleri arasında devam edecek olan yarıyıl tatilinin öğrencilere hem dinlenme hem de ikinci dönemle ilgili planlamalarını yapma fırsatı verdiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü M. Nurettin Aras, “Tatil boyunca öğrencilerimiz kitap okuma, gezip görme gibi faaliyetlerle birlikte aileleri ve arkadaşlarıyla vakit geçireceklerdir.

Okullarına zinde ve dinlenmiş olarak dönerek, akademik ve sosyal başarılarının daha da yükselmesini sağlayacaklardır. Bu çerçevede bir eğitim ve kültür şehri olan Van’ımızda, karnelerini alan öğrencilerimiz ile görev yapan öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ediyor, iyi tatiller diliyorum” dedi.

Karnelerini alan öğrenciler ise tatilde hem dinlenip hem eğleneceklerini ifade ederken, sene sonunda sınava girecek olan öğrenciler de tatilde bile ders çalışacaklarını ifade ettiler.

Öte yandan 5 Nisan Pazartesi günü başlayacak olan 2023-2024 eğitim öğretim yılı, 14 Haziran’da sona erecek.