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Van Valisi Ozan Balcı, yarıyıl tatili nedeniyle paylaştığı mesajda öğrencilere, velilere ve öğretmenlere ayrı ayrı seslendi.

“KENDİNİZE OLAN GÜVENİNİZİ KAYBETMEYİN”

“Sevgili öğrencilerimiz, değerli öğretmenlerimiz; 2023- 2024 Eğitim ve Öğretim Yılının 1. Dönemi bugün itibariyle bitti” diyen Vali Balcı, mesajında; “Sevgili Öğrenciler; Eğitim Öğretim yılının birinci dönemdeki emeklerinizin karşılığı olan karnelerinizi alıyorsunuz.

Başarılı olan öğrencilerimizi, gayretleri sebebiyle tebrik ediyorum. Karnesinde notları arzu ettikleri gibi olmayan öğrencilerimizin de, üzülmemelerini diliyorum. Karne, eğitim-öğretim ortamlarında bir dönem boyunca sergilediğiniz performansın geri bildirimidir.

Zayıf ve güçlü yönlerinizin farkına varmanız ve bir dahaki dönemde eksikliklerinizi tamamlamanız için bir imkândır. Karnenizdeki notlar ne olursa olsun, kendinize olan inancınızı ve güveninizi kaybetmeyin. Azimli ve çalışkan olduğunuz takdirde başarılı olacağınızdan hiç şüpheniz olmasın. Tatilde bol bol kitap okumayı ihmal etmeyin” ifadelerine yer verdi.

“ÇOCUKLARI SADECE NOTLARLA DEĞERLENDİRMEYİNİZ”

Velilere seslenen Vali Balcı; “Kıymetli Veliler; Çocuklarımız, bizim en değerli varlıklarımızdır. Çocuklarımızı sadece dönem ya da yılsonunda aldıkları notlarla değerlendirmeyiniz. Çocuklarımızın ikinci dönemde daha da başarılı olmaları, öğretmenleri ile iletişim içerisinde birlikte hareket edip, onlara vereceğiniz destekle mümkün olacaktır” diye kaydetti.

“ÖĞRETMENLERİMİZ EN YAKIN ÇALIŞMA ARKADAŞLARIM”

Vali Ozan Balcı, mesajında son olarak öğretmenlere şu ifadelerle seslendi; “Değerli Öğretmenlerimiz; Sizleri en yakın çalışma arkadaşlarım olarak görüyorum. Çocuklarımızda var olan cevherleri ortaya çıkarıyor ve hassasiyetle işliyorsunuz.

Memleketin her noktasında çocuklarımıza, gençlerimize Vatan ve Millet sevgisini aşılayan ve onları geleceğe hazırlayan sizlersiniz. Ülkemizin, ilimizin nice başarılar elde etmesinde sizin emeklerinizin, fedakarlıklarınızın payı çok büyüktür.

Kadim şehrimiz Van'ın ve ülkemizin geleceğinin inşası sürecinde, görevini özveri ile yerine getiren tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; ülkemizi yarınlara taşıyacak olan sevgili öğrencilerimizi ve onları hayata hazırlayan kıymetli idarecilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor, mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yarı yıl tatili geçirmelerini diliyor, sevgilerimi sunuyorum.”