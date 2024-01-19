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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi 2024 etkinliğinde, kendisini en rahat THY koltuğunda hissettiğini söyledi.

Havacılık ve uzay konusunda ciddi bir aşama kaydettiklerini belirten Uraloğlu, Türkiye'nin insanlı uzay misyonu kapsamında ilk Türk astronotu uzaya gönderdiklerini kaydetti.

Alper Gezeravcı'nın uzay faaliyetlerinde Türkiye'ye önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Uraloğlu, Türksat 6A uydusu ilgili çalışmaların sürdüğünü, bu yıl içinde uzaya fırlatmayı düşündüklerini dile getirdi.

Uraloğlu, Türkiye'nin Türksat 6A ile uzaydaki haberleşme uydusunu üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geleceğinin altını çizdi.

Bakan Uraloğlu, THY'nin havayolları şirketleri arasında dünyada öncü bir firma haline geldiğini vurguladı.

Yıllar önce sadece Yeşilçam filmlerinde görülen uçakların artık Anadolu'nun ücra köşeleri dahil her kesimden vatandaşların kullandığı ulaşım aracı olduğuna işaret eden Uraloğlu, sivil havacılık faaliyetlerinin artık küresel ilişkiler ağının, uluslararası ticaretin olmazsa olmazlarından biri haline geldiğine belirtti.

Türkiye'nin gelişmiş pazarlarla gelişmekte olan pazarlar arasındaki uçuk rotalarının tam merkezinde bulunduğunun altını çizen Uraloğlu, "Ülkemiz, 4 saatlik uçuş mesafesinde 1,4 milyar insanın yaşadığı, 8,6 trilyon dolarlık bir ticaret hacmi bulunan tam 67 ülkenin odağında bulunuyor. Havacılık alanında Türkiye'yi dünyanın kesişim noktası, transit merkezi haline getirmek istiyoruz." dedi.

"2002'den bu yana aktif havalimanı sayımızı 26'dan 57'ye çıkardık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği vizyon doğrultusunda Türkiye'nin hava ulaşım faaliyetlerinde dünyanın en hızlı gelişim gösteren ülkelerinden biri haline geldiğine dikkati çeken Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"2002'den bu yana aktif havalimanı sayımızı 26'dan 57'ye çıkardık. 50 ülkeden 60 noktaya uçuş gerçekleştirebiliyorken uçuş ağımızı 130 ülkeye 243 noktaya yükselttik. 2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayımız 34,5 milyon iken 2023 yılında 214 milyonun üzerine çıkarmış olduk. 982 bin 46 kilometre olan Türk hava sahamızda 2023 yılında gerçekleşen transit üst geçişler dahil uçuş sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 14,9 artarak 2 milyon 167 bin 19'a yükseldi. 2023 yılında Türkiye semalarında yaklaşık her 15 saniyede bir uçak geçmektedir. Havayolu işletme sayımızı 14'e, tüm hava ulaştırma işletme sayımızı ise 232'ye yükselttik. 2002 yılında 489 olan hava aracı sayımız bin 856'ya yükseldi. Havayolu işletmesi uçak sayımız yüzde 312 artış ile 668'e, koltuk kapasitemiz yüzde 372 artışla 27 bin 599'dan 130 bin 196'ya, kargo kapasitemiz ise yüzde 730 artış ile 302 bin 737 kilogramdan 2 milyon 513 bin 875 kilograma ulaşmıştı."

Sektörde 2002 yılında 65 bin civarında olan çalışan sayısının 262 binin üzerine çıktığını aktaran Uraloğlu, "Bu gelişmelerin diğer olumlu sonucu olarak sektörün cirosu da 2,2 milyar dolardan 35,7 milyar dolara ulaşarak yaklaşık 16 kata yükseldi. Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak hedefi ile ülkemizi dünyanın en geniş uçak ağına sahip ülkelerinden birine dönüştürdük." ifadelerini kullandı.

"Bu yıl THY, Türkiye ekonomisine 56 milyar dolar katkıda bulundu"

THY'nin bir başarı hikayesi olduğunu anlatan Uraloğlu, "THY, 91 yıllık bilgi birikimi modern alt yapısı ve 440 uçaklık zengin filosu ile bugün neredeyse tüm dünyayı kanatları altına almış bulunuyor. Airbus'tan 355 uçak siparişi veren THY, önlerindeki 10 yıllık plan kapsamında 2033 yılında gelindiğinde Türkiye ekonomisine 144 milyar dolar katkı verecek. Bu yıl THY, Türkiye ekonomisine 56 milyar dolar katkıda bulundu. THY, 2033 yılına kadar uçak filosu büyüklüğünü 813'e, yolcu sayısını ise 171 milyona çıkarmayı hedeflemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Son 22 yılda ulaşım ve haberleşme altyapısına 250 milyar dolar yatırım yaptıklarını dile getiren Uraloğlu, bölünmüş yol ağını 29 bin 500 kilometreye, otoyol ağını 3 bin 726 kilometreye yükselttiklerini söyledi.

Uraloğlu, demir yolu ağını 10 bin 948 kilometreden 14 bin 165 kilometreye çıkardıklarını, 2250 kilometre hızlı tren ağı inşa ettiklerini kaydetti. Uluslararası liman sayısını da 152'den 190'a yükselttiklerine işaret eden Uraloğlu, tüm bu yatırımları gerçekleştirirken tüm ulaşım noktalarının birbiriyle entegrasyonunun sağlanmasına dikkat ettiklerini vurguladı.

Karadeniz doğal gazı rezerv alanına hizmet eden Filyos Limanı ve Filyos Endüstri Sanayi Bölgesi'nin iltisak hattı bağlantı projesinin planlama çalışmalarının sürdüğünü anlatan Uraloğlu, "Kalkınma Yolu Projesi kapsamında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demir yolu projesinin de ihalesini bu yıl içinde yapmayı planlıyoruz. Türkiye ve İstanbul için kritik öneme sahip bu atılım ile Sabiha Gökçen Havalimanı ile İstanbul Havalimanı'nı demiryolu ile birbirine bağlamış olacağız. Böylece, iki havalimanının uluslararası bir hava kargo bakım onarım ve aktarma merkezi olmasını da sağlamış olacağız." diye konuştu.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat da 2023 yılında 345 noktaya, 83 miyon 400 bin yolcu taşıdıklarını kaydetti.

Türk ekonomisine 2023 yılında 56 milyar dolar katkıda bulunduklarına dikkati çeken Bolat, 2024 yılı hedeflerinin ise 63 milyar dolar olduğunu vurguladı.