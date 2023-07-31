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WanHaber - ÖZEL

2022 - 2023 Eğitim - Öğretim döneminde Özel Van OSB Mesleki ve Teknik Koleji öğrencilerinin Van'da çok sayıda projeye imza attığı belirtildi.

Özel Van OSB Mesleki ve Teknik Koleji Genel Müdür Yardımcısı Uzman Öğretmen Cahit Yaşar, "2022-2023 Eğitim öğretim döneminde öğrencilerimiz 246 proje yaparak, Van’da bu zamana kadar yapılmamış bir rekora imza attı. Bu memlekete hizmet etmek için gayret sarf ediyoruz. Meslek teknik liselerinin zaten proje yönetim tabanlı çakışması gerekiyor.

Devletin de felsefesi budur ve üretim bölgelerine katkı sağlamaktır. Dolayısıyla bu okulların tecrübe sahibi olmaları için proje bazlı eğitimler uygulaması lazım, böylece hayata hazır bireyler hazırlamaktır. Bizler de bu felsefeyle okulumuzda projeler başlattık.

Bilişim, elektrik - elektronik, gıda, kimya gibi alanlarda projeler yapmaya başladık. Bunu elbette ki öğrenci, öğretmen ve velilerimizle birlikte bir bütün olarak yaptık. Okul sonu bu çalışmaları sergileyerek halkımıza çalışmalarımızı gösterdik" ifadelerine yer verdi.

"TEKNİK LİSELER PROJE TABANLI ÇALIŞMALI"

Öğrencilerin uygulamalı eğitim sisteminde başarılı olduğunu belirten Cahit Yaşar, "Çocukların ne kadar yetenekli olduklarını gördük, rehberlik yapıldığında güzel şeyler ortaya çıkıyor. Bu projeler de böylece hayata geçiyor.

Belki de bundan sonrası için elde edilen bu projeler bizim çocuklarımızın geleceğini büyük ölçüde değiştiriyor. Teknik liselerin proje tabanlı çalışmaları gerektiğine inanıyorum, bir işin teorisi değil pekiştirmesi için uygulaması da önemlidir. Bunun için bu okullar birer değer ifade eder, çünkü burada amaca hizmet düsturu vardır" şeklinde konuştu.

Fatma Öztürk - Mehmet Salih Giyci