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Ülkelerindeki 5 günlük resmi tatili değerlendirmek için Van'ı tercih eden İranlı turistler, şehrin cadde ve sokaklarını şenlendirdi.

İranlı turistler, otel işletmelerinden mağazalara kadar kent ekonomisine de canlılık getirdi. Otellerin dolduğu Van’da, cadde ve sokaklar adeta turistlerle dolup taştı. Gündüzleri şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezen İranlılar, alışveriş yapıp esnafa can suyu oluyor. Gece ise eğlence merkezlerini tercih eden turistler, tatilin keyfini çıkarıyor.

Van’ı ve Van insanını çok sevdiklerini belirten İranlı turistler, “Van, İran’a çok yakın. Ayrıca biz burada istediğimiz her şeyi bulabiliyoruz. Bu nedenle İstanbul gibi merkezlere gitmemize gerek yok” dedi.

İranlıların Van için olmazsa olmaz olduğunu ifade eden turizmci Alim Akın ise “Temmuz ayı olmasına rağmen şu anda şehirdeki tüm otellerde doluluk oranı yüzde 90’larda. Bu yoğunluğun eylül sonuna kadar süreceğini tahmin ediyoruz. Umarım yılın 12 ayı biz bu yoğunluğu yaşarız” diye konuştu.İHA