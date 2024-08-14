14 Ağustos 2001’de kurulan AK Parti 23 yaşında...

Yıl dönümü programı için 81 ilde kutlamalar yapılacak. Görkemli ama aşırıya kaçmayan bir kutlama olacak.

Kutlamalar, "Umudun, Geleceğin ve İcraatın Adı AK Parti" temasıyla yapılacak.

Erdoğan konuşmasında AK Parti'nin icraatlarını anlatacak

Program, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Medya Tanıtım Başkanı Hamza Dağ’ın konuşması ile başlayacak.

Video gösteriminin yanı sıra Gazze’deki katliama değinilen sahne performansı da gerçekleştirilecek.

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yapacak. AK Parti’nin kuruluşundan bu yana yapılan reformlar ve icraatlara konuşmasında değinecek.

Vanlı milletvekili AK Parti'ye katılacak

İYİ Parti'den İstanbul Milletvekili seçilen ve akabinde partisinden istifa eden Vanlı Seyithan İzsiz, bugün düzenlenecek olan programda AK Parti'ye katılacak.

Daha önce AK Parti'nin çeşitli kademelerinde görev yapan İzsiz, İstanbul'daki Vanlıların yakından tanıdığı ve desteklediği bir isim.