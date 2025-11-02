Son dönemlerde altın piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Altın fiyatlarının yükselmesi karşısında vatandaşların piyasadaki tepkisi de farklılık gösteriyor. Kimi vatandaş altınını bozdururken, kimi vatandaş ise yatırım amaçlı altın alabiliyor.

Geçtiğimiz haftalarda 6 bin 300 TL seviyelerine kadar yükselen gram altın, daha sonra düşüşe geçerek piyasalarda yön arayışına girdi. Bu durum karşısında tedirginlik yaşayan vatandaşlar ise alım-satım konusunda farklı yollar izledi.

Van’da kuyumculuk yapan Eşref Türkan, son aylarda altın piyasasında yaşanan sert iniş çıkışların hem vatandaş hem de esnaf üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

Türkan, “Bir gün içinde altın fiyatı 15-20 kez değişiyor. Bu durum hem alıcıyı hem satıcıyı zor durumda bırakıyor. Böyle zamanlarda kısa vadeli yatırımcı zarar eder. Altın her zaman uzun vadede kazandırır.” dedi.

“KÜRESEL EKONOMİK DALGALANMALAR ALTIN FİYATINI ETKİLİYOR”

Esnaf Türkan, altın fiyatlarının yalnızca iç piyasa dinamikleriyle değil, küresel gelişmelerle de doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek, “Dünya genelinde yaşanan savaşlar, enerji krizi, doların seyrindeki değişim ve merkez bankalarının faiz politikaları altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor” ifadelerini kullandı.

“ALTIN TÜM DÜNYANIN ORTAK PARASINA DÖNÜŞTÜ”

Altının tarih boyunca güvenli liman olma özelliği ile öne çıktığını belirten Türkan, “Altın bir ülkenin değil, tüm dünyanın parasına dönüşmüştür. Dolar, euro, sterlin hepsi bir ülkenin değeridir ama altın evrenseldir. Bu nedenle uzun vadeli yatırımda en güvenilir araçtır.” dedi.