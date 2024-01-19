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Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Eleme Yarışması, Erzincan iline bağlı Ergan Dağında yapıldı.

30 ilden 524 sporcunun katıldığı yarışmada U-16 kategorisinde yarışan Beritan Paycu Türkiye şampiyonu olurken, U-14 kategorisinde yarışan Zilan Giyen Türkiye ikincisi ve Delila Nur Paycu da Türkiye üçüncüsü oldu.

Yarışmada dereceye giren sporcuları tebrik eden Kayak Antrenörü Abdullah Kıvanç ve Gökhan Elçi, her zaman yanlarında olan ve kendilerine destek sunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.