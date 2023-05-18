İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslara katılan kadınlar, hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de meslek sahibi oluyor. Birçok branşta açılan kurslarda eğitim alan kadınlar, daha sonra kendi iş yerini kurarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Halk eğitim merkezi bünyesinde açılan kurslar sayesinde boş zamanlarını verimli değerlendirdiklerini ve meslek sahibi olduklarını aktaran kadınlar, bu şekilde mutlu olduklarını söylediler.

İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan yaklaşık 3 bin kursta 43 bin kişi eğitim görüyor. Giyimden el sanatlarına, müzikten bilgisayara, karbondan kalorifere, okuma yazmadan spora kadar açılan kurslarda binlerce kişi bir yandan meslek sahibi olurken bir yandan da aile bütçelerine katkı sağlıyor.

İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şahin Arık ise 30 binin üzerinde kursiyerleri olduklarını ifade ederek, “İpekyolu demek, Van demektir. Geniş bir kitleye hitap ediyoruz. Şu anda üç binin üzerinde kursumuzda, 30 binin üzerinde kursiyerimiz var. Bunun yanında 50 binin üzerinde öğrencimiz var. Bu anlamda gururluyuz. Bu başarı, bir ekip işidir” dedi.

Kurslardan önce evde oturarak vaktini geçirdiğini belirten Ayten Güleşçe isimli kursiyer, “Ben dikiş makinası nedir bilmiyordum. Şimdi ise çok güzel şeyler üretiyorum. Aynı zamanda siparişler alıyor ve böylece aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Bize sağlanan bu imkanlardan dolayı öncelikle devletimize, halk eğitim merkezimize ve hocamıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Kurslar, ev hanımları için gelir kapısı oldu”

Filografi kursuna gelen Şule Öztürkçü isimli kursiyer ise halk eğitim kurslarının ev kadınlarına gelir kapısı olduğunu vurgulayarak, “Bizim için burası hem öğretici oluyor hem de stres atıyoruz. Yeni arkadaşlıklar ediniyoruz. Burası, ev hanımları için bir gelir kapısı oldu. Çünkü doğudaki kadınlar çok fazla dışarı çıkamıyor, aktiviteler yapamıyor. Ama bu kurslar onlara öncülük etti. Ben bu kursları bize açanlara, teşvik edenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Ben artık vasıfsız biri değilim”

Moda tasarım bölümünde eğitim gören Sibel Öner isimli kursiyer de, meslek edinmenin farkını anladığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnsanın bir mesleğinin olması çok güzel. Bu anlamda halk eğitim kursları çok önemli. Artık ben vasıfsız biri değilim. Meslek sahibiyim. Bir şeylerle uğraşmak güzel. Hem stres atıyor hem meslek edinmiş olduk hem de para kazanıyoruz. Ben içten ve samimi bir şekilde bu ortamı bize sağlayan herkese gerçekten çok teşekkür ediyorum.”İHA